Longhi esalta Mastantuono: "Può rilanciare la Fiorentina: stimmate del campione"

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Intervenuto ai microfoni di RadioSportiva, il giornalista Bruno Longhi ha commentato il momento della Fiorentina, soffermandosi in particolare sull'arrivo di Franco Mastantuono.

Secondo Longhi, il club viola aveva bisogno di un giocatore capace di riaccendere l'entusiasmo della piazza: "La Fiorentina aveva bisogno di un campione che accendesse l'entusiasmo. Gudmundsson, invece, non è stato né carne né pesce e da lui ci aspettavamo qualcosa in più".

Sul talento argentino, il giornalista non ha dubbi: "Mastantuono è un calciatore che sa fare tutto ed è arrivato con le stimmate del campione. I suoi numeri con il Real Madrid non sono stati eccezionali, ma Firenze può rappresentare il trampolino ideale per il suo rilancio. E, allo stesso tempo, anche per quello della Fiorentina".