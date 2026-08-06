Il nuovo Franchi prende forma, La Repubblica: “Completate le travi principali della copertura”
Il nuovo volto dell'Artemio Franchi prende sempre più forma. Il cantiere della storica casa della Fiorentina continua a lavorare a pieno ritmo, con gli operai impegnati fino alle 22 nonostante non sia arrivato il via libera per prolungare le attività durante la notte. Secondo quanto riportato da La Repubblica, sono state installate le due grandi travi che comporranno la copertura della Curva Fiesole, mentre avanzano sia l'assemblaggio delle capriate tridimensionali sia gli interventi sui micropali destinati ai futuri pilastri esterni.
La nuova Fiesole sarà una struttura in versione "cabrio", con gradoni che potranno essere sollevati in occasione di eventi particolari. Intanto sono iniziati anche gli interventi sulle zone esterne dell'impianto, tra cui il trasferimento dello skate park nella parte nord degli ex campini dedicati a Davide Astori.
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