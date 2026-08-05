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Angelino è un calciatore del Deportivo la Coruna: il comunicato del club

Angelino è un calciatore del Deportivo la Coruna: il comunicato del clubFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:20News
di Redazione FV

Angelino ha lasciato ufficialmente la Roma in prestito con diritto di riscatto, passando al Deportivo la Coruna. Lo spagnolo già nelle scorse ore aveva trovato gli accordi del caso con la sua nuova squadra e dopo aver superato le visite mediche è arrivata anche l'ufficialità. Questa la nota della Roma: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Deportivo La Coruna per la cessione di Angelino. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto.

In giallorosso, l'esterno spagnolo ha collezionato 80 presenze, segnando 4 gol. In bocca al lupo per il futuro, Angelino!". Ricordiamo che domani proprio il Deportivo la Coruna sfiderà la Fiorentina nell'amichevole in programma alle ore 20 al Viola Park.