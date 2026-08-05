Ghilardi racconta: "Alla Fiorentina mi spostarono a centrocampo e mi è servito"

vedi letture

In un’intervista rilasciata a Vocegiallorossa.it dal ritiro in Inghilterra della Roma, il difensore Daniele Ghilardi ha parlato del suo passato nelle giovanili in altri ruoli e della scelta del numero 87: "In porta ho giocato un anno, penso forse il primo o il secondo anno in cui giocavo alla Lucchese. Poi giocavo attaccante. Appena sono arrivato alla Fiorentina mi hanno spostato a centrocampo e, da lì, ho sempre giocato a centrocampo fino all’Under 16 o 17, non ricordo bene.

Poi mi hanno messo in difesa. Sicuramente il fatto di aver giocato a centrocampo per diversi anni può aiutare nella visione di gioco e nella costruzione dal basso: è una cosa che aiuta. Penso che anche tanti difensori che ci sono ora nel mondo del calcio siano stati centrocampisti nelle giovanili".