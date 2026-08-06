L'agente di Soulé in Spagna in attesa di offerte: Fiorentina e Milan alla finestra

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L'agente di Soule in Spagna in attesa di offerte per l'argentino: in Italia piace alla Fiorentina

Matias Soulé continua a essere uno dei nomi in uscita del mercato della Roma, con i giallorossi che stanno attendendo di capire se ci saranno offerte per l'argentino per poi eventualmente affondare il colpo su Endrick del Real Madrid, obiettivo di Gasperini in vista della prossima stagione.

Due squadre italiane interessate

Secondo Il Messaggero, l'agente di Soulé in queste ore si trova in Spagna dopo un bliz in Galles, e starebbe cercando una nuova collocazione per il fantasista ex Juventus. Fino a questo momento non sono arrivate offerte concrete anche se il quotidiano romano riporta come ci sia da tenere d'occhio la Fiorentina e soprattutto il Milan, entrambe da giorni sulle tracce del giocatore.