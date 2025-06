Lauriente e il perché è rimasto a Sassuolo: "Dopo retrocessione avevo un debito col club"

vedi letture

Armand Laurienté, giocatore del Sassuolo in passato seguito anche dalla Fiorentina, a Dazn ha spiegato perché ha deciso, come altri big neroverdi, di rimanere anche in serie B:

"Penso che sia chiaro, avevamo un debito nei confronti del club dopo la retrocessione dell'anno scorso. Io ho avuto la fortuna di arrivare al Sassuolo in Serie A, mi ha fatto scoprire l'Italia, e per me vedere il club retrocedere in B è qualcosa di difficile. Tifosi? Sono da tre anni qui a Sassuolo e da quello che ho visto è una famiglia".