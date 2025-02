"Lo chiamavano 'Brizenbauer'. La favola viola di Pino Brizi", sabato 22 la proiezione del documentario

vedi letture

Giuseppe Brizi, per tutti 'Pino', sarà il protagonista di un documentario in suo onore dal titolo "Lo chiamavano 'Brizenbauer'. La favola viola di Pino Brizi", che verrà propiettato sabato 22 febbraio a Villa Arrivabene in Piazza Alberti. Realizzato da La Nazione, con la collaborazione del Comune di Firenze, il documentario punta a rendere omaggio all'ex difensore gigliato scomparso nel 2022, che ha vestito i colori viola dal 1962 al 1976, mettendo a referto 374 presenze e facendo parte della leggendaria 'Fiorentina Ye-Ye' che conquistò lo Scudetto nel 1969.