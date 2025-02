Litigi per un rigore, i precedenti del caso Lucca: c'è anche Gudmundsson

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola pone l'attenzione sul tema rigori, tornato alla ribalta dopo l'ultimo episodio, Lucca che "ruba" il penalty a Thauvin segna e viene sostituito, accaduto in Lecce-Udinese. Ovviamente non è stata la prima volta e non sarà l'ultima che due giocatori litigano per andare dagli undici metri. Prima di venerdì sera, più precisamente il 6 ottobre scorso, al Franchi vennero sbagliati tre rigori che dovevano essere battuti da altri calciatori. A cominciare fu la Fiorentina che con Kean sbagliò il primo penalty.

In quel match non era in campo Gudmundsson, anche se c'era Beltran, e il rigore lo tirò Kean ma nella precedente partita casalinga contro la Lazio non mancarono sguardi e scaramucce tra i due giocatori. L'islandese tra l'altro, che segnò i due rigori contro i biancocelesti, già la scorsa stagione al Genoa si rese protagonista di almeno due battibecchi, contro la Salernitana e contro il Monza, insieme a Retegui. A differenza di Lucca però il centravanti italo-argentino alla fine si è sempre defilato. Tornando invece a Fiorentina-Milan, per i rossoneri calciarono, sbagliando, Theo Hernandez e Abraham ma dal dischetto doveva andare Pulisic.