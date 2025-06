Italia U21, seconda vittoria di misura sulla Slovacchia e qualificazione: 90' per Ndour

L'Italia Under 21 vince 1-0 sui padroni di casa della Slovacchia e dopo la seconda gara è a punteggio pieno come la Spagna che nel pomeriggio aveva a sua volta vinto sulla Romania (ancora a zero), guadagnando così l'accesso ai quarti di finale del torneo. Ma quanta fatica, in un clima infuocato soprattutto nel finale quando il pubblico di casa ha spinto la Slovacchia alla teorica rimonta.

L'Italia in vantaggio con il gol di Casadei già dal 7' si è poi limitata ad amministrare il vantaggio, rischiando però molto nell'ultima parte di gara dove è stato provvidenziale il portiere azzurro. 90 minuti per Ndour in una prova tra luci e ombre ma che ha saputo dare comunque sostanza e copertura pur non sempre precisa, con un'ammonizione al 74'. Rimasto invece in panchina l'altro viola, Bianco, mentre sono entrati nel finale i due ex viola Ghilardi e Kayode. Infortunio al 63' per Baldanzi.