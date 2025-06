Al Viola Park finale della Facol Cup, vince Giurisprudenza. Ora al via i Fiorentina Camp

vedi letture

Giurisprudenza vince su Economia: questo il verdetto della Facol Cup sul terreno del Viola Park, dove da lunedì inizieranno invece i Fiorentina Camp. Ecco la nota della Fiorentina: "Sono gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza ad alzare la Coppa al cielo dopo un'agguerrita e intensa gara contro la squadra di Economia. Si conclude oggi, sul campo dello Stadio Astori, nel cuore del Viola Park, la quarta edizione della Facol Cup creata dalla passione di Enea De Vita e Leonardo Giusti e dalla loro Associazione Amici di Kairos.

Per il secondo anno consecutivo la casa della Fiorentina ha fatto da cornice al talento e alle emozioni genuine dei giovani dell'Ateneo di Firenze che hanno saputo dare forma a un sogno e creare un'iniziativa davvero entusiasmante e coinvolgente. Dopo questa travolgente e calda finale, il Viola Park si prepara adesso ad ospitare i Fiorentina Camp che prenderanno il via da lunedì, per dare spazio ancora una volta a chi ama il calcio, in un'estate senza sosta per gli appassionati di calcio dal cuore Viola!"