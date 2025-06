Euro U21, Slovacchia-Italia alle 21: le formazioni ufficiali, Ndour titolare

vedi letture

Seconda partita dell'Europeo per l'Italia Under 21. Alle 21 fischio d'inizio per la gara con i padroni di casa della Slovacchia, una gara non semplice dopo la vittoria di misura con la Romania. In campo anche il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour mentre l'altro viola Alessandro Bianco parte dalla panchina. Panchina anche per gli ex viola Kayode e Ghilardi.

Slovacchia (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; M.Sauer Nebyla, Rigo; Marcelli, Suslov, L. Sauer.

A disposizione: Danko, Fruhwald, Mielke, Holly, Svidersky, Cerepkai, Gajdos, Sikula, Ujlaky, Kapralik, Jambor, Gazi. Allenatore: Jaroslav Kentos.

Italia (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Baldanzi; Gnonto.

A disposizione: Zacchi, Sassi, Ghilardi, Ambrosino, Kayode, Turicchia, Koleosho, Doumbia, Guarino, Pisilli, Fazzini, Bianco. Allenatore: Carmine Nunziata.

Intanto la Spagna ha battuto la Romania in rimonta e a punteggio pieno sarà la prossima avversaria dell'Italia:

11 giugno, Slovacchia - Spagna 2-3

11 giugno, Italia - Romania 1-0

14 giugno, Spagna - Romania 2-1

14 giugno, Slovacchia - Italia

17 giugno, Romania - Slovacchia

17 giugno, Spagna - Italia

Classifica

Spagna 6

Italia 3

Slovacchia 3

Romania 0