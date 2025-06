Social Francesca Fioretti e la foto a via delle Terme a Firenze: "Casa..."

Ieri il Tribunale di Firenze ha emesso un'altra sentenza di colpevolezza relativamente al secondo filone del processo per la morte di Davide Astori. E ad assitere all'ultimo atto di queste cause c'era anche Francesca Fioretti, la compagna del calciatore viola morto tragicamente il 4 marzo 2018 che uscendo dal Tribunale ha commentato: "Abbiamo ottenuto giustizia per l'ennesima volta".

Francesca nelle scorse ore è andata anche in centro, dove ha immortalato su Instagram il palazzo di via delle Terme, che dà sulla piazza Santa Trinità, dove ha vissuto con Davide fino al giorno della morte: "Casa..." ha scritto la donna.