LIROLA, Lo Sporting prova ad inserirsi nella trattativa

Settimana importante per il possibile ritorno in Italia di Pol Lirola, obiettivo di mercato del Monza per la fascia destra ed ex viola. Come riporta TMW, il calciatore spagnolo stasera non sarà in campo per Cadice-Elche perché non al meglio e da domani partirà la trattativa per la risoluzione anticipata del prestito.

La novità dell'ultim'ora riguarda il fatto che il Monza non è l'unico club interessato. Per l'ex Fiorentina è in pressing anche lo Sporting Club di Portogallo e quella lusitana sarebbe senza dubbio soluzione gradita al ragazzo. Tutto quindi passerà dall'accordo con l'Olympique Marsiglia, club proprietario del cartellino. Monza da giorni al lavoro per trovare una intervista con l'OM ma ora c'è anche lo Sporting. Chi la spunterà?