Pellegrini presenta Betis-Chelsea: "Con Maresca ho lavorato al City"

L'allenatore del Real Betis Manuel Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della finale di Conference League di domani contro il Chelsea, nel giorno del media day per le due squadre protagoniste a Breslavia: “È una partita molto importante per noi, questa è la prima finale nella storia del Betis. Maresca? Con lui e Willy Caballero ho lavorato al Malaga e al Manchester City. Ci sentiamo ancora spesso. Aspettiamo di giocare e vincere la finale, ma se non fosse possibile sarà bello che siano loro a conquistare il trofeo".

Poi ha commentato l'avversario: "Il Chelsea è pericoloso in tutto, ha ottimi giocatori ed Enzo li fa giocare con una mentalità offensiva e sappiamo che nei 90’ sarà una partita difficile e noi dovremmo essere la squadra che abbiamo visto durante tutto l’anno. - prosegue il tecnico della formazione di Siviglia - Ma loro sono favoriti perché hanno un valore nettamente superiore al nostro, anche se poi a decidere è sempre il campo”.

Infine Pellegrini si sofferma su Maresca spiegando che già da calciatore si capiva che avrebbe intrapreso questa carriera una volta finito di giocare: “Enzo si vedeva che sarebbe diventato allenatore, parlava tanto, faceva tante domande di tattica e tecnica, si capiva che avrebbe avuto una buona carriera da allenatore”.