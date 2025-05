Gasperini può lasciare l'Atalanta: arriva la prima offerta della Roma

Gian Piero Gasperini dice addio all'Atalanta dopo nove anni? Secondo quanto riporta TMW, il club capitolino ha presentato una prima offerta all’allenatore di Grugliasco, che oggi ha aperto le porte a un addio al club bergamasco. I giallorossi hanno messo sul piatto un contratto triennale, con opzione per un’altra stagione. A livello economico, proposto uno stipendio da circa 5 milioni di euro netti a stagione. Nell’accordo sarebbe inoltre previsto un bonus per la qualificazione alla Champions League, più altri bonus legati al rendimento della squadra, anche in chiave mercato.

Nuovi confronti tra le parti sono attesi entro le prossime 72 ore, anche se la sensazione è che le loro strade possano davvero separarsi dopo tante soddisfazioni reciproche. Con vista sulla Capitale dove, nonostante le smentite di Claudio Ranieri, il nome di Gasperini è stato sin da subito il preferito del testaccino - futuro senior advisor della Roma - per la sua successione.