Il Torino pronto ad esonerare Vanoli: il tecnico ha già salutato tutti

L'avventura di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino è finita. Dopo le critiche del presidente Cairo a fine campionato, il tecnico oggi si è confrontato con la proprietà granata e poi si è recato al Filadelfia per liberare lo spogliatoio e salutare e ringraziare tutto lo staff e il personale. Come riporta Sky Sport, per l'esonero dell'allenatore manca a questo punto solo l'ufficialità, ma ormai è praticamente cosa fatta. L'ex Venezia paga un finale di stagione non all'altezza che, dopo un promettente avvio, ha portato la squadra a chiudere il campionato all'11° posto con 44 punti.