L'Equipe conferma: l'AS Monaco vuole soffiare De Gea alla Fiorentina

L'AS Monaco è a caccia di un portiere e come riportato da L'Equipe, uno dei principali quotidiani sportivi in Francia, al momento una delle piste battute dalla dirigenza biancorossa è quella di David de Gea. Al momento De Gea ha un contratto (da poco più di un milione di ingaggio) con la Fiorentina in scadenza il prossimo 30 giugno, che però ha l'opzione per estenderlo di un altro anno e sembra proprio intenzionata a procedere in questa direzione. Peccato però l'inserimento del Monaco, che vorrebbe inserirsi tra le parti e mettere a segno un colpo a zero.