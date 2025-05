Social Adli saluta la Fiorentina: "Grazie a Pradè, Palladino e a tutta la Famiglia Viola"

Dopo le parole di Daniele Pradè in conferenza stampa che hanno anticipato l'addio di Yacine Adli alla Fiorentina con il conseguente ritorno del centrocampista al Milan, è arrivato anche il messaggio del calciatore che attravero i propri social ha salutato la "Famiglia viola" che lo ha accolto in questa stagione: "Famiglia Viola, Vi faccio questo messaggio per semplicemente ringraziarvi.

Grazie prima di tutto a miei compagni, ho trovato un gruppo straordinario con uomini veri che mi hanno subito accolto come uno di loro è con chi ho vissuto emozioni che non mi scorderò mai.

Grazie ai direttori Prade e Goretti che mi hanno voluto fortemente e mi hanno sempre sostenuto in tutti momenti.

Grazie al dottore Pengue, Simone, Stefano è tutto lo staff medicale per l’amore che mi hanno dato e per tutti sacrifici che fanno per questa squadra e che hanno fatto per me durante il mio infortunio.

Grazie a Leo, Dudu e Simone. Grazie a voi per tutto quello che fatte per questa squadra, il vostro lavoro è fondamentale ma soprattutto la vostra gioia e l’amore che avete per la Fiorentina è un esempio per tutti.

Grazie al Mister Palladino e al suo staff.

E per chiudere, Grazie a voi popolo Viola di avermi accolto, sostenuto è dato il vostro amore . Non lo dimenticherò mai . Grazie Firenze

IL PITTORE".