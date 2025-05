Inter, per la finale di Champions League 80mila richieste su 18mila biglietti disponibili

(ANSA) - MILANO, 27 MAG - L'Inter ha ricevuto oltre 80.000 richieste, a fronte di una disponibilità concessa dalla UEFA di 18.000 tagliandi: sono i numeri diffusi dal club in vista della finale di Monaco di Baviera tra Inter e PSG. "Numeri che, purtroppo - si legge in una nota - non permettono di accontentare tutti. L'Inter ha quindi proceduto con un attento controllo delle richieste. I criteri di assegnazione hanno premiato gli abbonati storici, con almeno otto stagioni consecutive, a partire dal 2015/2016 e 2016/2017. Anche in questo caso sono state effettuate verifiche sul corretto utilizzo dell'abbonamento e sull'uso personale.

Una piccola parte dei codici è stata inoltre riservata ad alcuni dei soci Inter Club con almeno 12 anni consecutivi di anzianità. Il 40% dei tifosi che hanno ricevuto il codice d'acquisto è rappresentato da Soci Inter Club. I codici inviati sono stati immediatamente utilizzati". (ANSA).