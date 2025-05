Palladino e le sue richieste: mercato rapido, asticella in alto e più comunicazione

>E' stato un incontro sereno e cordiale - ma dai toni schietti - quello che è andato in scena ieri tra Raffaele Palladino e la dirigenza viola, scrive stamani La Nazione che fa il punto su quelle che sarebbero state le richieste del tecnico ai suoi dirigenti: tanto per cominciare sarebbe stato chiesto di migliorare sui tempi della prossima campagna acquisti - che l’allenatore si aspetta d'ora in poi molto più rapidi, in vista soprattutto del playoff di agosto - poi sulla necessità di alzare l’asticella (in relazione al tasso tecnico della rosa) con l’obiettivo di lottare stabilmente per l’Europa League e infine sull’importanza di concertare una comunicazione più univoca tra dirigenza e panchina (non è escluso che il riferimento sia andato a qualche frase di Pradè nei post gara).