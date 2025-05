Iachini sulla Fiorentina: "Stagione positiva. Non era facile assemblare tanti giocatori nuovi"

L'ex allenatore viola Giuseppe Iachini, presente al premio Cesarini di Civitanova Marche, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW, parlando così della Fiorentina: "Penso che sia stata tutto sommato una stagione positiva per come si è conclusa, ovvero con la qualificazione a una competizione europea. I punti ci sono stati, anche loro hanno fatto 3 partite a settimana quasi fino in fondo e il campionato non è mai facile. C'erano tanti giocatori nuovi, non era facile assemblarli, anche se la società ha fatto un ottimo mercato.

Palladino ha trovato un po' la quadra, ha fatto tante vittorie, punti importanti, a raggiungere l'Europa e a valorizzare dei calciatori. Kean ha fatto tanti gol, è un attaccante che era sempre lì lì per esplodere e lo ha fatto quest'anno. Lo ritengo un futuro positivo".