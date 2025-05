Live Ferrari: "Stagione fallimentare? Totalmente sbagliato. La base di ripartenza è buona"

Così il direttore generale, Alessandro Ferrari, direttamente dalla stampa del Viola Park durante la conferenza di fine stagione: "La cosa che ci è dispiaciuta è non essere arrivati da lì alla fine vicina a traguardi più importanti. Ma non si può parlare di stagione fallimentare, potevamo avere qualche rimpianto in meno ma siamo ripartiti su tante cose. La base di partenza è sicuramente buona".

Quali sono le cose buone da cui ripartire?

"Le basi solide sono i 65 punti fatti, le otto vittorie di fila, l'aver battuto le squadre. che stanno nelle prime nove posizioni salvo il Napoli che ha vinto lo scudetto. Indubbiamente ci sono delle cose che dobbiamo migliorare alla grande. Ad esempio le prestazioni con le cosiddette piccole. Ma io mi riferivo a ciò che di buono abbiamo fatto in questa stagione e su cui lavoreremo in vista della prossima annata".

Il minimo sindacale è vincerla, la Conference?

"Lo stesso presidente ha detto che vorrebbe portare un trofeo a Firenze. Dire che vogliamo fare meglio dello scorso anno vuol dire, sostanzialmente, fare un gradino in avanti rispetto alle competizioni europee. Dopodiché le insidie ci sono sempre, quindi intanto bisognerà passare il primo turno".

Ci fa un punto sulla situazione stadio?

"Abbiamo fatto un paio di incontri questa settimana. Noi abbiamo dato la disponibilità al Comune, una volta che finirà il primo lotto e ci verrà eventualmente prospettato un cantiere dove potremo intervenire nel secondo lotto. Tutto questo dovrà avere un rapporto dove il Comune metterà sul piatto la sua parte e noi, eventualmente, la nostra. Vorremmo il controllo dei lavori e un'ottimizzazione dei tempi. Dopo questi passaggi potremo semmai firmare questo accordo: per ora siamo a buon punto ma non abbiamo ancora tutto quello che serve".

Cosa intendete per 'ambizione'?

"L'ambizione è qualcosa che cresce nel tempo e che non si ottiene dal mattino alla sera. Significa mettere un tassello dopo l'altro e portare qualcosa a casa. Non ci nascondiamo: il dispiacere l'abbiamo avuto anche noi, perché mesi fa eravamo messi in una situazione che ci poteva dare grandi gioie".

Quali sono i ricavi che avete fatto quest'anno tramite la Conference?

"Quest'anno siamo tra i 12 e i 14 milioni".

Qual è la critiche che le ha dato più fastidio?

"Le critiche che servono a costruire meglio quello che stiamo facendo e che non hanno dentro rabbia, cattiveria, maleducazione vanno benissimo. Poi dopo bisogna riuscire a prenderle per quello che ci può servire. Un po' di pepe va messo a chiunque, quindi anche a noi. Annata fallimentare, però, mi ha dato particolarmente fastidio: è completamente sbagliato".