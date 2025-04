Liga, il Barcellona vince con rigore al 98', ma è allarme per Lewandowski

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Un rigore realizzato da Raphinha al 98' regala al Barcellona il successo, molto più 'sudato' del previsto come testimonia il punteggio finale di 4-3, sul Celta Vigo nella sfida valida per la 32/a giornata della Liga. A un certo punto del match (17' st) la squadra di Hansi Flick si era ritrovata sotto per 1-3 (per gli ospiti tripletta di Borja Iglesias), poi grazie alle reti del subentrato Dani Olmo (inizialmente tenuto a riposo, così come Lamine Yamal) e Raphinha, il risultato era tornato in parità. In pieno recupero l'episodio che decide il match: Lago, difensore del Celta, frana addosso a Dani Olmo, l'arbitro non concede il penalty ma poi, richiamato dal Var, cambia idea e Raphinha trasforma dal dischetto. Così ora il Barça è a +7 sul Real Madrid, che gioca domani al 'Bernabeu' contro l'Athletic Bilbao.

Ma a tenere in apprensione i tifosi blaugrana e lo staff tecnico è il problema muscolare che ha costretto Lewandowski a uscire al 33' st toccandosi la coscia sinistra. Tutto ciò a una settimana dalla finale della Coppa del Re di Spagna contro il Real Madrid e a undici dalla semifinale di Champions di mercoledì 30 contro l'Inter. Domani, dopo che il bomber polacco si sarà sottoposto agli esami medici di rito, se ne saprà di più. (ANSA).