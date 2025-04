Kean, 7° italiano in attività per gol in Champions. 12° Zaniolo

Oggi iniziano le semifinali di Conference League con la sfida tra Arsenal e Psg. Il portale Transfermarkt.it allora ha deciso di pubblicare la classifica dei calciatori italiani con più gol in Champions League in assoluto e dei calciatori italiani ancora in attività più prolifici nella massima competizione europea per club. Nella prima graduatoria c'è solo un ex viola, Alberto Gilardino, nono con 13 centri, di cui 9 in maglia viola. Nella seconda invece ci sono due attaccanti della Fiorentina attuale. Si tratta di Moise Kean e Nicolò Zaniolo. Il centravanti piemontese è 7° con 5 gol fatti in 24 gare con le casacche di Juventus e Paris Saint Germain. L'ex Roma invece con la divisa giallorossa ha segnato 3 reti in Champions League. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con le due classifiche complete, guidate rispettivamente da Filippo Inzaghi e Ciro Immobile: