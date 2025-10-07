Liga, Atletico Madrid rinnova lo staff, Alemany nuovo ds

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - L'Atletico Madrid rinnova il suo staff. Il club della Liga spagnola ha nominato Mateu Alemany, che ha lasciato il Barcellona nel 2023, nuovo direttore sportivo della squadra maschile: "Alemany ha assunto il suo nuovo incarico questa mattina, visitando la prima squadra e incontrando Diego Simeone", la nota della società. Alemany, 62 anni, ha contribuito al successo dei blaugrana, vincitori del titolo nel 2023, sotto la presidenza di Joan Laporta. Ex presidente del Maiorca, Alemany ha seguito le operazioni finanziarie del Barca che hanno portato agli acquisti di Robert Lewandowski, Raphinha e Jules Koundé nell'estate del 2022, contribuendo allo stesso tempo a ridurre il monte stipendi.

Ora il passaggio all'Atletico dove lavorerà con il direttore generale Carlos Bucero. La squadra di Simeone è attualmente quinta in classifica, con otto punti di ritardo sul Real capolista che però l'atletico ha battuto 5-2 nel derby madrileno del 27 settembre scorso. (ANSA).