Gattuso su Piccoli: "Giocheremo le due partite in modo diverso, ecco perché l'ho scelto"

Nel corso della conferenza stampa andata in scena poco fa nell'aula magna di Coverciano, il ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha parlato del perché abbia scelto di convocare Spinazzola e Piccoli al posto degli infortunati Zaccagni e Politano: "Giocheremo la prima partita in un modo e la seconda in un altro modo, le scelte sono state fatte su queste basi qua. Mi dispiace per i giocatori che abbiamo perso, ma sono arrivati giocatori che possono darci una mano. Le scelte sono state fatte pensando a queste gare".