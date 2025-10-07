Cassano: "Ho la sensazione che Pioli possa saltare. Vedo Spalletti al suo posto"

Cassano: "Ho la sensazione che Pioli possa saltare. Vedo Spalletti al suo posto"FirenzeViola.it
Oggi alle 15:23News
di Redazione FV

Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato alla trasmissione "Viva El Futbol" su Youtube del momento negativo che sta vivendo la Fiorentina di Stefano Pioli, ferma a quota tre punti in classifica dopo sei giornate di Serie A: "Lui ha dimostrato nei cinque anni Milan di essere un tecnico eccezionale. Poi però è andato in Arabia ed ha staccato la spina, finendo in un altro mondo a prendere tanti soldi senza però rimanere nel calcio. Tornare poi in una società in cui sono stati asfaltati tecnici come Italiano e Palladino, che a Firenze hanno fatto bene, non è facile. Le dichiarazioni di stima dei suoi calciatori lasciano il tempo che trovano. La prossima c'è Milan-Fiorentina e ripartirà anche la Conference League.

Io ho l'impressione che tra non poco possa saltare. O ribalta il trend già a partire dalla gara di San Siro o rischia davvero. Tempo quando hai tre punti te ne viene dato poco. L'unico nome altisonante che i viola potrebbero prendere al suo posto, anche se viene da due anni tribolati, è quello di Luciano Spalletti. Io penso che lui sarà il nuovo nome, più che De Rossi". 