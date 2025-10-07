Cassano: "Ho la sensazione che Pioli possa saltare. Vedo Spalletti al suo posto"

vedi letture

Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato alla trasmissione "Viva El Futbol" su Youtube del momento negativo che sta vivendo la Fiorentina di Stefano Pioli, ferma a quota tre punti in classifica dopo sei giornate di Serie A: "Lui ha dimostrato nei cinque anni Milan di essere un tecnico eccezionale. Poi però è andato in Arabia ed ha staccato la spina, finendo in un altro mondo a prendere tanti soldi senza però rimanere nel calcio. Tornare poi in una società in cui sono stati asfaltati tecnici come Italiano e Palladino, che a Firenze hanno fatto bene, non è facile. Le dichiarazioni di stima dei suoi calciatori lasciano il tempo che trovano. La prossima c'è Milan-Fiorentina e ripartirà anche la Conference League.

Io ho l'impressione che tra non poco possa saltare. O ribalta il trend già a partire dalla gara di San Siro o rischia davvero. Tempo quando hai tre punti te ne viene dato poco. L'unico nome altisonante che i viola potrebbero prendere al suo posto, anche se viene da due anni tribolati, è quello di Luciano Spalletti. Io penso che lui sarà il nuovo nome, più che De Rossi".