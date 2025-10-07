Caressa: "La Fiorentina non è costruita male. Pioli deve ritrovare certezze"
FirenzeViola.it
Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parla sul suo canale YouTube del momento della Fiorentina di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "Mi sembra che la Fiorentina sia in grande confusione tecnica ed emotiva. Forse può essere dovuto al fatto che Pioli sia arrivato in ritardo e non sia riuscito a incidere. La squadra non mi sembra costruita così male, ma neanche con un livello fenomenale a centrocampo.
I viola devono fermarsi, calmarsi e pensare. La situazione è complicata, vanno ritrovate delle certezze. Se non le ritrovi poi quando inizi ad annaspare è più faticoso stare a galla. Credo però che Pioli possa farcela ad usicre da questa situazione".
La Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tantidi Angelo Giorgetti
La Curva non fa più sconti, isolarsi nel Viola Park è inutile. Niente panico, ma la frustrazione di Firenze sta rompendo gli argini. Gli errori del passato presentano il conto: dallo scouting alla lista dei procuratori, i dubbi sono tanti
La difesa non convince, dalla gestione del vantaggio alle qualità dei singoli: ecco cosa non va
Viola sconfitti nella partita migliore, è il segnale che preoccupa di più... Kean e Fazzini la speranza, Gud un fantasma. Pioli non è in discussione, il club è con lui. La società si esprima: sul momento e su Pradè
Fiorentina-Roma è anche Pioli contro Gasp. Viola in cerca di una svolta, e di un'identità chiara
