Caressa: "La Fiorentina non è costruita male. Pioli deve ritrovare certezze"

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha parla sul suo canale YouTube del momento della Fiorentina di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni: "Mi sembra che la Fiorentina sia in grande confusione tecnica ed emotiva. Forse può essere dovuto al fatto che Pioli sia arrivato in ritardo e non sia riuscito a incidere. La squadra non mi sembra costruita così male, ma neanche con un livello fenomenale a centrocampo.

I viola devono fermarsi, calmarsi e pensare. La situazione è complicata, vanno ritrovate delle certezze. Se non le ritrovi poi quando inizi ad annaspare è più faticoso stare a galla. Credo però che Pioli possa farcela ad usicre da questa situazione".