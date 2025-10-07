Serie A, la Flop20 dopo la 6° giornata: presenti ben 3 giocatori viola
La Fiorentina si è resa protagonista di un vero e proprio deludente inizio di stagione . Ecco che allora non sorprende la presenza di tre giocatori viola all'interno della Flop20 di Serie A, classifica curata da TuttoMercatoWeb. Si tratta di Albert Gudmundsson, Marin Pongracic e Simon Sohm. L'islandese, con l'ultima prestazione deludente contro la Roma, terminata con una forte esclusione durante l'intervallo, si è issato sul podio di questa speciale classifica, alle spalle del solo Lorenzo Colombo del Genoa. 6° e 15° posto invece, rispettivamente, per il difensore croato e per il centrocampista svizzero. La Fiorentina, però, si salva da essere la squadra più rappresentata in questa classifica grazie alla sonora sconfitta subita dal Pisa contro il Bologna per 4-0: sono ben 7 infatti i giocatori nerazzurri rappresentati. Un inizio di stagione davvero poco felice per la regione Toscana.
Di seguito la classifica completa:
1. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.10 (5)
2. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.25 (4)
3. Stefano Moreo (Pisa) 5.38 (4)
4. Valentino Lazaro (Torino) 5.38 (4)
5. Marius Marin (Pisa) 5.40 (5)
6. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.40 (5)
7. Matteo Tramoni (Pisa) 5.42 (6)
8. Henrik Meister (Pisa) 5.50 (6)
9. Idrissa Touré (Pisa) 5.50 (5)
10. Tete Morente (Lecce) 5.50 (5)
11. Oliver Sorensen (Parma) 5.50 (5)
12. Cristiano Biraghi (Torino) 5.50 (5)
13. Mehdi Léris (Pisa) 5.50 (4)
14. Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.50 (4)
15. Simon Sohm (Fiorentina) 5.50 (4)
16. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.50 (4)
17. Jonathan David (Juventus) 5.50 (4)
18. Reda Belahyane (Lazio) 5.50 (4)
19. Adrien Tamèze (Torino) 5.50 (4)
20. Nicolò Zaniolo (Udinese) 5.50 (4)
