Liga, Ancelotti: "Pugno duro? Non è nelle mie corde. Per la frusta ci vuole un altro"

(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il Real Madrid ha "faticato a trovare l'equilibrio" finora nella stagione, ammette Carlo Ancelotti, che spera di trovarlo in quest'ultima fase, "altrimenti sarà molto difficile affrontare le partite decisive che ci aspettano". Il tecnico italiano, parlando alla vigilia del match di Liga col Getafe, replica a chi gli imputa una gestione troppo morbida dello spogliatoio tra le cause dei problemi della squadra: "Il pugno duro non è nelle mie corde, perché nessuno lo ha mai usato con me - afferma ricordando il suo passato da calciatore -. Non sono capace di fare schioccare la frusta, quindi per quello va chiamato un altro allenatore".

Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il Real cercherà di rifarsi nel doppio confronto che l'attende col Barcellona, ;;sabato prossimo nella finale di Coppa del Re Siviglia e poi l'11 maggio in Liga, dove i blaugrana sono in testa con 4 punti di vantaggio sui madrileni. Domani, col Getafe, non ci saranno Mbappè e Mendy, ma Ancelotti conta di recuperare entrambi per sabato. "Quest'anno abbiamo perso due elementi chiave in difesa, ed è stato difficile sostituirli - dice, tornando a parlare dei risultati un po' deludenti della squadra -. Abbiamo modificato il gioco per includere giocatori con caratteristiche diverse, ma abbiamo fatto fatica a trovare un equilibrio. Paura di perdere il posto? Io adoro questa panchina, spero di restarci più a lungo possibile e, se un giorno dovesse finire, sarò grato e mi toglierò il cappello di fronte a questo club". (ANSA).