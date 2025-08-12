Lennon Miller giocherà in Serie A ma non con la Fiorentina: ha firmato con l'Udinese

Accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, il talentuoso centrocampista scozzese Lennon Miller, prossimo a compiere 19 anni, ha firmato con l'Udinese. Il giocatore è arrivato in Italia nelle scorse ore e si appresta a iniziare una nuova fase della propria carriera proprio in Serie A ma non con la maglia viola. Dopo aver convinto al Motherwell, tanto da aver raggiunto anche la Nazionale maggiore a soli 18 anni, il centrocampista classe 2006 ha firmato per i prossimi cinque anni col club bianconero. A riportarlo è TMW.