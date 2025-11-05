Il Genoa a De Rossi: il nuovo allenatore è arrivato in città

vedi letture

A pochi giorni dalla partita contro la Fiorentina che sancirà il suo esordio sulla panchina del Genoa, Daniele De Rossi è arrivato a Genova per firmare il contratto con il suo nuovo club. L'ex allenatore della Roma prenderà il posto di Murgita e Criscito che hanno sostituito Vieira dopo le dimissioni dell'ex Arsenal. De Rossi, come mostrano le immagini di TMW, ha raggiunto il capoluogo ligure in un hotel del centro insieme al nuovo direttore sportivo Diego Lopez.