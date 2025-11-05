Champions, Inter-Karait e Marsiglia-Atalanta in campo alle 21: le formazioni

vedi letture

Alle 21 Inter e Atalanta scenderanno in campo rispettivamente contro Karait Almaty (a San Siro) e Marsiglia (in trasferta al Velodrome) per la quarta giornata della League Phase di Champions. La classifica vede l'Inter quarta a quota 9 (3 vittorie su 3) e una partita in meno rispetto ai tre club che la precedono mentre l'Atalanta è ferma a 4 punto in zona playoff. Ecco le formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielisnki, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Mrynskiy, Sorokin, Shirobokov, Luis Mata; Kassabulat, Arad; Gromyko, Jorginho, Satpayev; Edmilson. Allenatore: Rafael Urazbakhtin

Marsiglia (5-4-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Pavard, Egan-Riley, Garcia; Greenwood, O' Riley, Højbjerg, Paixao; Aubameyang. A disp. De Lange, Van Neck, Gomes, Vermeeren, Vaz, Bakola, Clement, Mmadi, Ouro Bang Na, Lago. All. Roberto De Zerbi.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Krstovic, Lookman. A disp. Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, Maldini. All. Ivan Juric.