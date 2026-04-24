Lecce, Di Francesco: "Gandelman cresciuto, lo ha dimostrato coi viola"

Lecce, Di Francesco: "Gandelman cresciuto, lo ha dimostrato coi viola"FirenzeViola.it
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Oggi alle 15:49News
di Redazione FV

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato ai canali ufficiali del club soffermandosi sul centrocampista Omri Gandelman: “Lo stiamo gestendo in maniera intelligente per il problema al ginocchio. Non è passato ma è migliorato. Il fatto che non ha avuto tanta continuità in questo periodo si lega anche a quella problematica. Sta crescendo, come ha dimostrato come contro la Fiorentina. Per quello potrebbe essere un giocatore che potrebbe anche partire dall'inizio".