Le formazioni ufficiali di Empoli-Lazio: Esposito inizia in panchina

Partita importantissima, in chiave salvezza e corsa Champions, quella tra Empoli e Lazio in programma per le 12.30 di oggi. Sorpresa di formazione in casa biancoceleste, con Marco Baroni che manda in campo i suoi con il consueto 4-2-3-1 ma con Marusic al posto di Isaksen come uno dei tre trequartisti alle spalle di Castellanos. Per il resto Dia ha vinto il ballottaggio con Pedro per agire al centro, con Zaccagni a sinistra.

Dall'altra parte piena emergenza per Roberto D'Aversa che in attacco punta ancora una volta su Solbakken. Al suo fianco ci sarà Colombo, con Esposito inizialmente in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Marianucci, Cacace, Pezzella; Solbakken, Colombo. Allenatore: Roberto D'Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.