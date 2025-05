Il Paris FC è in Ligue 1 e Maxime Lopez attacca: "Sono stato ridicolizzato..."

Il Paris FC ha festeggiato due giorni fa l'aritmetica promozione in Ligue 1 dopo una stagione che ha visto la squadra francese protagonista nel campionato cadetto. Anche grazie alle prestazioni di Maxime Lopez, centrocampista trasferitosi a Parigi dal Sassuolo dopo l'anno in prestito alla Fiorentina in cui ha visto pochissimo il campo.

Per festeggiare e mandare anche un messaggio ai suoi detrattori, il giocatore sui social si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Al momento della mia firma con il Paris FC ad agosto, sono stato criticato, ridicolizzato... ma sapevo perché sono venuto qui. Per ritrovare il divertimento del calcio, per godermi la vita con il mio fratellone e soprattutto... Per ritrovare la Ligue 1! Ho incontrato un gruppo fantastico con solo bravi ragazzi! È stata dura ma ho promesso a mio fratello che l'avrei portato in Ligue 1! La stagione di una vita! In missione ogni fine settimana! Grazie a tutto lo staff ai sostenitori, al Presidente Pierre Feracci al figlio Francois al nuovo azionista Antoine Arnault e ovviamente alla squadra! Stiamo facendo la storia di questo club! Un orgoglio! Giù a Charlety per chiudere questa stagione magica nel migliore dei modi! È andato tutto bene".