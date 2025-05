Qui Fiorentina, Cataldi è a rischio anche per giovedì. Le ultime su Dodo

Ci sarà un po' di turnover nelle scelte che Palladino farà oggi per la sua Fiorentina per affrontare la Roma. Come sottolinea il Corriere dello Sport - Stadio, il tecnico viola aveva messo in preventivo di fare qualche cambio già a prescindere dalle assenze, senza Ranieri (squalificato) e Cataldi (infortunato), le scelte sono ancora più forzate. Il centrocampista ex Lazio in particolare, si è fatto male calciando al 30' e nel suo caso gli esami lo tengono sicuramente fuori oggi e a forte rischio anche per la partita di giovedì, il ritorno di Conference League contro il Real Betis.

Buone sensazioni per Dodo. Per quanto riguarda le condizioni di Dodo invece, il quotidiano racconta come l'esterno brasiliano stia rincorrendo il rientro per esserci giovedì prossimo e il nuovo controllo avvenuto nella giornata di ieri ha rafforzato il suo entusiasmo e la fiducia dell'ambiente.