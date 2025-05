Rissa tra tifosi di Inter e Atalanta a Bergamo, ucciso un 26enne

U n ragazzo di 26 anni, Riccardo Claris, è morto al culmine di una maxi rissa scoppiata poco dopo l'una di notte e che ha visto coinvolti una decina di ragazzi armati anche di bastoni e spranghe, nella zona dello stadio di Bergamo. Un diciannovenne, Jacopo De Simone, si è consegnato ai carabinieri ed è sospettato di averlo accoltellato. Avrebbe detto di aver agito per difendere il fratello. Lo riporta gazzetta.it

"Secondo i testimoni a far scattare la rissa sarebbero stati contrasti legati al tifo sportivo e alcuni residenti hanno riferito di aver visto spranghe e bastoni. Tutto è cominciato poco prima all’esterno di un bar in Borgo Santa Caterina tra due piccoli gruppi di tifosi, uno appartenente alla tifoseria atalantina e uno interista dopo che il 19 enne, insieme al fratello gemello e ad alcuni amici, aveva intonato un coro. La vittima, originaria della Val Brembana, frequentava invece la Curva Nord dell'Atalanta - come si legge sul quotidiano on line - La lama e il manico del coltello sono stati ritrovati a poca distanza dalla vittima, hanno comunicato i Carabinieri. L’arrestato è ora in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida del Gip. Sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità di altri soggetti"