Serie A, alle 15 Monza-Atalanta: le formazioni ufficiali della gara

Alle 15 la 35esima giornata di serie A prosegue con la sfida Monza-Atalanta con la squadra orobica a caccia della conferma del terzo posto per non rischiare di compromettere la Champions. Il Monza non ha più niente da chiedere al campionato anche se Nesta ha chiesto di non chiudere la stagione come la peggiore squadra. Ecco le formazioni ufficiali della sfida pomeridiana:

Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira, Caldirola, Palacios; Birindelli, Akpa Akpro, Castrovilli, Bianco, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. Allenatore: Alessandro Nesta

Atalanta(3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Lookman, Retegui, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini