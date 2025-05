Social Dodo corre in campo al Viola Park: il ritorno dell'esterno si avvicina

vedi letture

Dodo corre veloce verso il recupero e anche se oggi con la Roma non ci sarà, l'esterno brasiliano ha messo nel mirino il ritorno di Conference League contro il Real Betis in programma giovedì sera al Franchi di Firenze. Troppo importante la partita che potrebbe portare la Fiorentina verso un'altra finale europea, Dodo sta lavorando al massimo per poter tornare quanto prima a disposizione di Palladino e lo ha mostrato anche sui propri profili social nella giornata odierna, pubblicando un video in cui si allena al Viola Park con una serie di emoji che certificano tutta la voglia del brasiliano di tornare in campo.

D'altronde lo aveva detto lo stesso Dodo nel giorno in cui si è dovuto operare all'appendice: "Non preoccupatevi ragazzi, per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un'appendicite non è niente". Il momento del ritorno in campo per Dodo si avvicina a grandi passi.