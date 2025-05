Con la Fiorentina come col Bilbao: l'iniziativa della Curva Sud all'Olimpico

Si prospetta un clima infuocato per la Fiorentina all'Olimpico di Roma, dove i padroni di casa cercano una vittoria per poter continuare a sognare. La Curva Sud, quindi la parte più calda del tifo giallorosso, attraverso i propri canali social ha pubblicato un appello per le decine di migliaia di tifosi che si riverseranno nell'impianto teatro della sfida valida per la 35esima giornata: "Ci siamo, l'ennesima battaglia è alle porte... Anche oggi è fondamentale - ha scritto Tonino Cagnucci, uno dei leader della Curva - che tutto lo stadio collabori per la perfetta riuscita dello spettacolo.

Come abbiamo fatto nella partita di coppa, dal momento in cui gli avversari entreranno in capo per il riscaldamento, inizieremo a sventolare bandiere Giallorosse. Vi invitiamo ancora una volta a non sovrapporvi altro materiale tra cui stendardi a due aste, bandiere di altri colori o di altro tipo, almeno fino al 10° minuto, in modo da ottenere lo stesso spettacolo che tutto i mondo ha già potuto apprezzare. AVANTI ROMANISTI! CURVA SUD"