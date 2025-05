A femminile, la Roma si fa rimontare 3 gol: sabato con la Fiorentina spareggio Champions

vedi letture

La Roma getta letteralmente alle ortiche la qualificazione alla Champions League nell'ultima gara casalinga stagionale, al "Tre Fontane". Avanti di 3 reti e con la Champions dunque assicurata, le giallorosse si sono fatte rimontare dal Milan (3-3 il finale) e dunque, con una giornata ancora da giocare, dovranno difendere il punto di vantaggio sabato prossimo nello scontro diretto contro la Fiorentina al Viola Park.

La Fiorentina ieri ha vinto per 3-1 in casa dell'Inter agguantando momentaneamente la Roma ma nulla avrebbe potuto fare se le giallorosse avessero vinto visto che sono avanti negli scontri diretti ed ora è pronta a dare battaglia in questo spareggio per conquistare l'ultimo posto utile (la terza posizione) per la Champions. La società viola ha già chiamato a raccolta i tifosi per sostenere la squadra in questo incredibile spareggio perché la Champions ora passa da Firenze.