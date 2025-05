Milan, Conceicao: "Abraham, Bondo e Sottil out contro il Genoa"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "Jovic sta meglio, ha fatto tre allenamenti con noi. Abraham si è fermato per un problema fisico: non ci saranno lui, Bondo e Sottil". Lo ha detto il tecnico del Milan Sergio Conceicao, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Genoa. "Chi gioca tra Jovic o Gimenez? Hanno entrambi grandissime qualità. Poi sta a me decidere chi deve giocare, o se devono giocare insieme - ha proseguito - . Dipende dalla situazione. Hanno qualità interessanti per la squadra, diversi tra loro. Abbiamo fiducia in loro. Poi nel calcio in ogni momento può cambiare tutto. Guardiamo alle partite giorno per giorno, vedremo cosa succederà domani sera. Io lo so chi gioca eh, ma non lo dico ora". (ANSA).

Coppa Italia

"Gestire in Serie A verso la finale di Coppa Italia? Non devo gestire niente. Ogni giorno che veniamo a lavorare qua c'è la responsabilità di lavorare per un club come il Milan - ha proseguito Conceiçao -. Il campionato è quello che è, ma abbiamo la responsabilità di dimostrare tutti i giorni qualità, una squadra diversa da quello che siamo stati in campionato a volte. Per quello stiamo lavorando. La gestione che gli altri allenatori fanno a me non dice niente. Capello lo rispetto molto, lui ha il suo pensiero e io il mio. Noi non gestiamo niente, poi la partita non è solo degli 11 che cominciano. Pensiamo partita per partita, è quello il nostro pensiero".

Infortunio Sottil

Il giocatore in prestito dalla Fiorentina è fermo per un risentimento all'otturatore esterno.