Qui Roma, la probabile formazione: Ranieri punta su Dovbyk e Soulé

Dopo la vittoria portata a casa per 1-0 contro l'Inter campione in carica grazie al gol di Soulé, la Roma si prepara a ospitare la Fiorentina di Raffaele Palladino. Vocegiallorossa.it fa il punto sulle scelte di Claudio Ranieri che senza le coppe può concentrarsi sul campionato. Tra i pali ci sarà ancora una volta Svilar, reduce da una serie di prestazioni superlative e dal 14esimo clean-sheet stagionale. In difesa, i giallorossi dovrebbero schierare una linea a tre: al centro agirà Mancini mentre Celik e Ndicka occuperanno rispettivamente il ruolo di braccetto di destra e braccetto di sinistra. A centrocampo, sulle fasce dovrebbero agire Soulé e Angelino, con Koné in cabina di regia e con Cristante e Pellegrini al suo fianco. In attacco, Ranieri potrebbe schierare Shomurodov insieme a Dovbyk.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Cristante, Koné, Pellegrini, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. Allenatore: Ranieri.