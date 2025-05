Alla Lazio basta Dia per volare al quarto posto, Empoli ko e penultimo

Alla Lazio basta un gol in avvio di partita per battere l'Empoli (0-1 il risultato) e guadagnare tre punti importanti che la proiettano momentaneamente in zona Champions a due punti dall'Atalanta e a +1 sulla Juventus, squadre che però devono ancora giocare. No si muove nulla invece nella zona retrocessione visto che, in attesa del Monza ormai senza speranze, l'Empoli resta penultimo a quota 25, a -2 dal Venezia (unica squadra a muovere la classifica con il pareggio) e -3 dal Lecce quart'ultimo.

E' Dia a colpire a freddo la difesa dell'Empoli e portare in vantaggio la Lazio. Al 39' piove sul bagnato per l'Empoli che rimane in dieci per il doppio giallo nel giro di 5 minuti di Colombo anche se il secondo cartellino sventolato dall'omonimo arbitro è apparso generoso. Al 52' Viti, sullo sviluppo di una punizione, sigla il pareggio ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco. Al 76' l'espulsione, sempre per doppio giallo, di Hysaj risytabilisce la partità numerica.

La classifica aggiornata di Serie A

1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)

2. Inter 74 (35)

3. Atalanta 65 (34)

4. Lazio 63 (35)

5. Juventus 62 (34)

6. Bologna 61 (34)

7. Roma 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Como 45 (35)

11. Torino 44 (35)

12. Udinese 44 (35)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (35)

15. Hellas Verona 32 (35)

16. Parma 32 (35)

17. Lecce 27 (35)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (35)

20. Monza 15 (34)

Programma e dirette tv della 35ª giornata

02/05/2025 Venerdì 20.45 Torino - Venezia 1-1

03/05/2025 Sabato 15.00 Cagliari - Udinese 1-2

03/05/2025 Sabato 15.00 Parma - Como 0-1

03/05/2025 Sabato 18.00 Lecce - Napoli 0-1

03/05/2025 Sabato 20.45 Inter - Hellas Verona 1-0

04/05/2025 Domenica 12.30 Empoli - Lazio 0-1

04/05/2025 Domenica 15.00 Monza - Atalanta (DAZN)

04/05/2025 Domenica 18.00 Roma - Fiorentina (DAZN/SKY)

04/05/2025 Domenica 20.45 Bologna - Juventus (DAZN)

05/05/2025 Lunedì 20.45 Genoa - Milan (DAZN)