Da Siviglia a Roma: saranno 1400 i tifosi della Fiorentina all'Olimpico

Da Siviglia a Roma, qualche tifoso non ha neanche disfatto la valigia, scrive ironicamente l'edizione odierna de La Nazione. Nel momento più importante della stagione conta sostenere la Fiorentina e così, dopo la notte europea del Benito Villamarin, in tanti sono pronti a mettersi in viaggio verso la Capitale. Alla fine saranno circa 1.400 i tifosi della Fiorentina nel settore ospiti dell’Olimpico. Consapevoli di giocarsi una bella fetta di campionato, il popolo viola prova a riversarsi a Roma per poi giovedì sera andare al Franchi per provare l'accesso alla terza finale di Conference League consecutiva.