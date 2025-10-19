Le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna e Genoa-Parma
La settima giornata di serie A prosegue con Cagliari-Bologna e Genoa-Parma, che sono le due sfide delle 15 di questa domenica. Ecco le formazioni scelte dai quattro allenatori:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa Luperto, Mina; Palestra, Adopo, Prati, Obert; Folorunsho; S. Esposito, Felici Allenatore: Fabio Pisacane.
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Østigård, J. Vásquez, Ellertsson; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Vitinha; Ekuban. Allenatore: Patrick Vieira.
Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Almqvist, Estévez, Keita, Bernabé, Britschgi; Cutrone, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati