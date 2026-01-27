Lazio, visite mediche per Maldini stamani, poi la firma con i biancocelesti

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Daniel Maldini è pronto per diventare un nuovo calciatore della Lazio. Il trequartista, infatti, si è presentato stamattina presto a Villa Mafalda, la clinica di riferimento del club biancoceleste, per sostenere le visite mediche di rito. Una volta terminate, poi, il figlio d'arte si recherà a Formello per firmare il contratto e iniziare a prendere confidenza con la nuova realtà mettendosi subito a disposizione di Maurizio Sarri e puntando ad essere in campo già contro il Genoa nel match di venerdì sera all'Olimpico. (ANSA).