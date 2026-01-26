La Fiorentina torna su Samardzic dell'Atalanta: ecco la situazione

Il mercato della Fiorentina continua a tenere banco in quella che è l'ultima settimana della sessione invernale. Un nome che torna in voga per i viola è quello di Lazar Samardzic, con l'Atalanta che è in attesa della proposta giusta per far partire il calciatore e con la Fiorentina che negli ultimi giorni, stando a quanto riferito sul canale Youtube di Fabrizio Romano dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, ha fatto più di un sondaggio senza però affondare veramente.

Quello invece legato alla pista Lazio per Samardzic è un discorso più vecchio. In ogni caso il giocatore resta in uscita.