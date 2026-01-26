Gravina: "Il mancato stage non dà alibi all'Italia, facciamo affidamento su noi stessi"

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Stage per la nazionale? Forse qualcosa in più si poteva fare a giugno in fase di compilazione del calendario. Ma il fatto che non ci sarà lo stage non dà alibi a nessuno. Tanto meno al nostro mister". Così il presidente della Figc Gabriele Gravina, commenta l'avvicinamento della nazionale al playoff per la qualificazione al mondiale. "Con Gattuso parlo sempre, l'ultima volta ieri sera - ha aggiunto -. Rino era a Londra con diversi calciatori che giocano in Premier, a dimostrazione che l'impossibilità di fare lo stage non ci penalizzerà. Anzi, ci rafforza. Noi facciamo grande affidamento sulle nostre capacità interne e confidiamo nel grande aiuto del pubblico di Bergamo.

Poi se dovesse andar bene la prima sappiamo che ci sarà grande convinzione da parte della squadra, i giocatori stanno dimostrando grande attaccamento alla maglia azzurra". E poi ancora: "Rino ha scelto la veste del padre francescano, va in giro a cercare e trovare i calciatori, è andato a trovare anche Retegui e poi ha parlato con Verratti. Farà lo stesso a Bergamo, Napoli, Roma. I ragazzi selezionabili vengono controllati come fossimo in un club. Li stiamo monitorando sotto il profilo della tenuta atletica e dargli anche supporto mentale. Se superiramo momenti di criticità e paura, in condizioni normali la nostra nazionale è molto forte". (ANSA).